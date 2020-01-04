修例風波：旅業遭黑暴打擊影響未見底　料新春後更差

持續超過半年的反修例風波所引發的示威及暴力事件，至今未息。

反修例示威風波持續，重創香港經濟，預期傳統消費及旅遊旺季的農曆新年仍將遭受沉重打擊。旅發局總幹事程鼎一表示，香港社會狀態未必能在短期內平復，旅發局會推出多項來港優惠吸引菲律賓、印尼等短途旅客，有關優惠亦會惠及香港市民。他希望推廣會令旅客明白香港仍然安全，「返工收工，返學放學都正常」。

被問持續超過半年的示威及暴力事件，導致包括演唱會在內不少公眾活動取消，擔心未來多項大型活動會受到影響。程指出，3月舉行的巴塞爾藝術展將會如常舉行，而世界七人欖球賽方面，有關單位來港視察後認為可照常進行，至於已有20多年歷史的花車巡遊，就會改在西九文化區，以表演團體形式進行。

程表示，去年上半年整體訪港旅客量上升，但全年錄得14%跌幅，預期未來數月跌幅會持續。月底農曆新年檔期，本地酒店的預訂數字並不理想，對旅遊和零售等行業打擊很大，但影響至今仍未全部浮現。他續稱，明白到部分地區受旅客過多問題影響，但香港旅客數字由2003年的1650萬上升至2018年的6500萬，增長達4倍，當中不少為內地旅客，並指香港為疏導旅客興建了不少相關基建，亦需要加建酒店，未來會與區議會商討如何改善旅遊業。