修例風波：張建宗指香港前景不明　失業率或飆升

香港經濟仍受暴力示威打擊，失業率或進一步上升。

各行各業受持續超過半年的反對修訂《逃犯條例》示威影響，工聯會今(4日)舉行穩經濟．保就業「香港經濟及就業前景」論壇，政務司司長張建宗發言時形容香港現時面臨內外交戰，受外圍經濟增長減慢影響，相信今年香港前景充滿不穩定性及不明朗，加上暴力示威及社會不安持續，將繼續打擊經濟，失業率未來或「上升得幾快」。

張指香港經濟進入衰退，零售、飲食及酒店業的總收入均下跌，其中去年11月的酒店入住率僅66%，按年下跌30%，屬2003年沙士以來最嚴峻；零售業銷貨量去年10月及11月均按年下跌24.4%和23.6%，紀錄屬歷來最大；而飲食界第3季的按年總收入下跌13.7%，相信第4季會更差。

他表示，今年外圍國家的經濟增長減慢，影響香港出口表現，例如中國及美國之間仍有紛爭、中東政治形勢升溫、英國脫歐問題等，並非香港可以改變，而香港仍然面對暴力示威，將打擊經濟，失業率或進一步上升。

他強調，當務之急是要止暴制亂及恢復社會平靜，形容現時香港正「食老本」，雖然香港的核心價值、專業服務等屹立不倒，國際上仍有一定排名，但難以預計前景。他明言示威持續會打擊經濟，政府會多元化協助企業及勞工，未來會持續監察及檢討措拖，適時作調整，重申香港需盡快回復平靜，才可恢復經濟發展及改善與國家的關係。

工聯會理事長黃國表示，雖然政府推出多輪「撐企業、保就業」的措施，但主要針對企業，對打工仔女的支援不多，令人感覺政府離地，對僱員態度冷漠及關心不足。

他列出多個受影響行業，包括零售、飲食、酒店、金融及貿易等，擔心農曆新年過後，失業率會由現時3.2%進一步飆升，促請政府止暴制亂，盡快恢復社會秩序，另徹底改變積極不干預思維，在維護市場公平競爭及促進社會公平正義上扮演更大角色，以及更主動解決市民安居樂業、社會深層次矛盾等問題。

另外，多名教師及教職員因參與示威被捕，教育局表明會嚴肅跟進。張建宗重申政府對教育界的立場，強調非針對教育界，「白色恐怖並唔存在」，出發點是確保學生福祉、教育尊業及教師品行。