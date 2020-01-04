專家恐不明肺炎趁春運擴散　港府無意削來往高鐵班次

湖北武漢爆發懷疑沙士個案增加至44宗，香港亦累計有7宗懷疑個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(4日)表示，現時內地主要城市發現神秘不知名肺炎，受感染人數在短時間內由27宗增至44宗，情況令人擔心，加上本月底是農曆新年，內地和香港好快會出現因為春運牽引的人流，倘若病毒很容易人傳人，在春運期間有機會令病毒經緊密接觸和擠迫環境下進一步擴散。

他指出，現時出現的新病毒，如果源頭來自野味或野生動物，相信在內地有供應鏈，除供應到武漢外，可能亦供應至其他城市和省份，部分帶有病毒的野味傳到其他省市，對當地屠宰和進食的人群，以及出入濕街市的人士都構成傳播風險，希望內地政府加快對病毒的偵查，一旦掌握和確認是哪種新型病毒，要盡快全面公布。

何續稱，香港每日有好多旅客以不同途徑由內地到港，在出現不知名肺炎的個案時，香港有懷疑個案屬正常，內地亦高度重視，已引用高規格的法規應對，而香港就防範病毒的措施，也要有相對的提升，特別在病毒未查明、未有針對性的臨床微生物檢定情況前，在人多出入境的地方包括機場和高鐵，以及前線會接觸病人的內科病房，所有應對措施都應該從嚴從緊。

政務司司長張建宗則表示，現階段無必要減少來往武漢和香港的航班或高鐵班次，認為提升防疫措施已經可以預防病毒傳入香港，提醒市民要加強注意個人衞生。

他指，港府會就武漢爆發不明肺炎個案高度戒備，亦已經採取「嚴重」級別的「預備及應變計劃」，強調不會掉以輕心，會採取最嚴謹的措施，並密切留意情況，萬一香港爆發懷疑個案，當局會即時作出回應。