政黨明發起上水遊行反水貨客　獲不反對通知書

過去多次有組織在上水發起遊行，促政府正視水貨客影響區內居民生活。

上水明日(5日)再掀反水貨遊行！北區區議員林子琼申請「和你行之不要水貨辦年貨」遊行，警方昨(3日)已批出不反對通知書。遊行將於明日下午2時半舉行，遊行路線由上水花園第一號，經龍深路、新成路、新運路，再以上水港鐵站A3對出地面行人路為終點。

警方的不反對通知書指出，通知書在去年12月23日提交，並三度就遊行商討細節，而活動目的為引起公眾對上水民生議題等關注。警方要求當集合地點(上水花園第一號)人數達1000人時，遊行隊伍就要出發。至於主辦單位預計遊行人數約有3000人。

警方指出，本來主辦單位所擬定舉行的遊行路線會經過上水區商業及居住的地方，鄰近有老人院、住宅 、地舖、商場及診所等，認為遊行活動極可能對上水區居民的權利和自由構成嚴重影響，而且去年12月28日在上水區內發生大規模破壞公物、破壞社會安寧、暴力以及堵路事件。

警方在通知書上強調，因應當日活動情況，一旦集會地點、遊行路線或附近範圍有可能出現混亂或暴力事件，威脅公共安全、公共秩序或破壞社會安寧時，警方會在有需要時阻止或停止或解散上述公眾集會或遊行舉行。而警方現場指揮官會因應現場實際人流、交通情況及公眾安全等因素，與主辦者協商，安排最合適的路線疏導人流。

警方又指，除非獲得港鐵公司批准，否則遊行隊伍及人士不應進入港鐵管轄範圍進行未經批准的示威活動或造成阻塞。