申辦地區墟市遇刁難　團體冀區會逼政府簡化流程

為擴闊基層市民的謀生空間及增加居民的消費選擇，撐基層墟市聯盟多次聯同其他團體舉辦墟市，惟申辦過程困難重重，動輒需時半年以上，有關政府部門經常推卸責任，拒絕開放場地，或拖延呈交相關諮詢到區議會，致墟市難以紮根社區。聯盟今(4日)聯同多個民間團體及11區區議員召開發布會，講述舉辦墟市的優點及困難，同場公布的「民間墟市指南」列出9個屋邨墟市申請個案，當中僅3個成功如期舉行，冀未來新一屆區議會可開設墟市及社區經濟工作小組，持續迫使政府簡化申辦流程，推動地區墟市政策。

葵青基層墟市關注小組代表楊佩艮批評政府部門溝通不足，有關部門的職員不清楚申請程序。楊表示，團體於去年初申請於同年5月舉辦墟市，惟當時食物環境衞生署職員稱毋須先經區議會通過。直至舉辦日子前一星期，團體才獲房屋署通知，因未經區議會審議而拒絕申請，導致檔主無法售賣早已預備好的貨物，團體亦要重新申辦墟市。

離島區區議員郭平指出，該區貧窮人口屬全港首三、四位，惟生活成本高昂，「買餸價錢甚至高過全港最有錢的灣仔區街市一至兩成」。多元化的墟市除了讓該區居民可定時購買日常用品外，亦能凝聚社區關係，修補街坊之間的疏離感。

香港未來經濟轉差，撐基層墟市聯盟計劃主任張延認為墟市具扶貧效果，類似的非主流經濟將變得十分重要，降低居民的生活開支。惟現時相關政策欠缺透明度，不同地區有不同做法，部分地區的墟市不能以現金交易。張又指，在現行程序下，房屋署通過墟市申請後，需交往區議會作諮詢，再花費數月時間申請臨時娛樂牌照，不但程序複雜，房屋署更「好多時唔主動交」，或在提交後指區議會內沒相關工作小組平台處理，便直接否決申請。

張指出，不少墟市因繁瑣的申請程序或政府部門的行政失誤而取消或延期，期望新一屆區議會可善用官方平台及資源，於未來推動政府簡化申辦流程，開設相關的工作小組開展墟市試點研究，以及設立種籽基金支援墟市發展。至今已獲11區區議員表明同意推動成立有關工作小組或委員會。