武漢新冠狀病毒人傳人？　專家指須具備三大因素

湖北武漢不明肺炎個案4日內激增至44宗，香港亦累計錄得7宗懷疑個案，令人擔心有人傳人迹象。中大呼吸系統學講座教授許樹昌接受東網訪問時表示，確定是否人傳人須具備3個因素，包括親屬受感染、醫護受感染及感染數字急升，目前暫未有證據顯示親屬及照顧醫護受感染，所以未能確定是否人傳人，但指內地透露的資料少且不是經常更新，人傳人的可能性仍未能排除，需提高戒備。

他又指，以往一般當出現本地個案時，才會啟動嚴重應變級別，港府即時啟動嚴重應變級別，已經是「行前一步」的做法。他續說，以嚴重個案的比例來説，是次爆發的武漢肺炎與2003年沙士近似，當年沙士病毒在爆發第一個星期時，患者病情輕微，至第二個星期起情況急速變差。故是次病毒的嚴重性需快速反應，並盡快找出病原。

不過，由於正值冬季流感高峰期，存在不同病毒交叉感染，要找出可疑病毒有一定難度，但目前有先進的病毒基因排序測試，相信待抽樣化驗後能夠找出病原。對於目前感染此不明肺炎是否會無藥醫，許則解釋不會，因這種病毒是新發的冠狀病毒，一旦病原確定，很容易對症下藥。

農曆新年內地春運即將來臨，許呼籲港人若回鄉過年要謹記佩戴外科口罩、勤洗手，避免到濕街市，尤其是長者及小朋友記得補打流感針，以預防病毒散播。至於坊間有建議港府應加强戒備，讓高鐵不停武漢站，他認為不必要，因病毒並非在市內大規模流傳，而感染人士及接觸人群都已在醫院範圍內進行監察，相信注意個人衞生即可。