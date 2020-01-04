杏花邨兩遭颱風摧殘　激增保險費轉嫁居民惹不滿

港鐵屋苑管理差，但經理人酬金反上升，惹起居民不滿。今早(4日)大約40名杏花邨居民聯同當區區議員前往港鐵總部抗議，並遞交請願信及聯署簽名。他們批評港鐵除了將巨額保險費轉嫁受災居民，其8%經理人酬金更隨屋苑維修及保險等支出擴大而大幅增加。1700名杏花邨居民聯署，要求港鐵削減經理人酬金以承擔防風措施失當的責任，以及與小業主攤分額外的保險費。

杏花邨區議義員黃宜表示，港鐵物業管理不但毋須為防風措施不足負上責任，更打算把新增保險費透過增加管理費全數轉嫁居民，更諷刺的是，港鐵將因屋苑整體支出上升，其8%經理人酬金更激增百多萬元，可謂港鐵愈錯，酬金愈多。

他又指，2017年颱風「天鴿」水淹杏花邨地下停車場，幾乎所有車輛報銷，杏花邨管理處未有吸取教訓，亦沒妥善安排災後的防風措施。翌年颱風「山竹」再為該屋苑帶來史上最嚴重的破壞，下邨多座停水、停電和停電梯，對居民及長者帶來極大不便。

「山竹」過後，電梯及電錶房的維修保險賠償高達3000多萬港元，致使杏花邨2020年的保險費用，由2019年的500多萬港元急升至2020年約2000萬港元，但港鐵竟然因其管理不善，反而額外獲得120萬港元的經理人酬金。