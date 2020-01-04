修例風波：勿以暴力爭取公義　陳家亮寄語學生上醫醫人

反修例示威衝突沒完沒了，戰火更一度蔓延至校園。香港中文大學醫學院院長陳家亮今(4日)在電台節目中表示，對去年11月中大發生的衝突感到難受，也對多人受傷、社會變得兩極而感到痛心，但他不認同以不公義的手段去爭取公義，寄語學生應「上醫醫人」，先盡己任才能為社會臻更大理想。

他指出，很難過遊行集會後往往變為衝突，而學校醫院等和平地方都出現集會罷課，最可悲的是人與人的猜疑、不信任甚至嚴重衝突，指現時社會變得兩極，「非黑即白，非黃即藍」，令香港素來的言論自由、和而不同均蕩然無存。身為醫生的他對多人受傷感到痛心，認為縱使身體上可以痊愈，但精神上受到的創傷極爲深遠，甚至乎難以復原。

在此艱難時刻，他認爲作為教師，應有責任教導醫學生秉持專業精神及道德操守，因為學生的價值觀將影響日後的病人。他提出，社會要學習了解和珍惜我們的下一代，但珍惜並不等如縱容，他不認同以不公義的手段去爭取公義，也不接受以侮辱或欺凌的手法對待持不同意見的人。陳指，理解醫護會有不同立場及意見，但認為穿上制服後便應放下自我，全心全意以病人利益為先，又強調不論傷者從事甚麼職業、持甚麼政見，生命皆平等寶貴，他又提醒學生行醫時不能帶個人偏見，需尊重病人及保護他們的私隱。

比起「上醫醫國」，但陳家亮認為更應該是「上醫醫人」，醫護需做好本分，才有能力為社會成就更大理想。他認為社會愈是彎曲悖謬，醫護人員愈加需要堅持和發揮最高的專業精神。