洪水橋新區運輸系統　居民傾向支持環保巴士

土木工程拓展署今(4日)在天水圍天耀社區中心舉辦公眾論壇，討論洪水橋/厦村新發展區與鄰近地區環保運輸服務，並展開第一階段公眾諮詢，逾50名公眾人士出席。

署方在考慮載客量、效率及技術可行性後，推薦3種環保運輸服務，最終會落實其中一種配套，包括「自動捷運系統」、「環保巴士系統」及「現代化電車」，預計各最高造價為450億、250億及300億港元。土木工程拓展署總工程師鍾樂展補充，由於輕鐵是80年代產物，設計上只有一邊門可開啟，佔用面積大，亦只有兩卡車廂，認為載客量不足，難延伸至新發展區，故未有考慮輕鐵。

市民擔心新運輸服務車票價錢過高，亦有人認為天水圍毗鄰內地深圳灣，質疑新運輸服務是否為配合內地旅客需要，有市民認為輕鐵轉車會花更多時間，質疑又讓港鐵承包。

土木工程拓展署西拓展處副處長劉曉欣解釋，票價會參考區內收費，強調主要服務對象為區內居民，新發展區會規劃商業中心，故運輸服務為加強區內交通，讓居民能在區內工作。劉總結指市民對環保巴士較有興趣，會繼續研究。