4歲女童武漢返港確診感染鼻病毒　屯院留醫

湖北武漢爆發不明肺炎，食物及衞生局局長陳肇始今早(4日)表示，再多2名港人從武漢回港後感不適需入院治療化驗，截至目前為止，醫管局共收到7宗曾到武漢返港後懷疑不適的個案，當中4人已經出院，另外3人仍在瑪嘉烈醫院、將軍澳醫院及屯門醫院留醫。消息指，其中一名4歲女童在屯門醫院留醫，她曾到武漢數天，並確診感染鼻病毒。

據了解，新增的兩宗懷疑個案在昨日(3日)入院，均是香港人。其中一名4歲女童，因出現呼吸道感染徵狀入住屯門醫院，及後確診她感染鼻病毒，她曾到武漢數天。

至於另一新增個案，患者為50歲的中年男子，目前已入住將軍澳醫院，並確診感染H1N1甲型流感，他曾乘坐途經武漢站的列車。據知他未有下車。

鼻病毒是最常造成一般感冒的病毒，因為它會感染鼻子引起發炎而命名。鼻病毒與流感同樣經飛沫傳播，患者接觸病毒污染物，再接觸自身有黏膜部位包括眼、鼻或口腔，就會感染。

7宗懷疑個案狀況

個案/ 性別/ 感染病毒或測試結果/ 入住醫院

1/ 女子/ 禽流感、沙士、流感呈陰性反應/ 屯門醫院

2/ 14歲男童/ 甲型(H3)流感/ 大埔那打素醫院

3/ 男子/ 未知 /瑪嘉烈醫院

4/ 12歲女童/ 甲型(H3)流感/ 瑪嘉烈醫院

5/ 41歲女子/ 甲型(H3)流感/ 瑪嘉烈醫院

6/ 50歲男子/ 甲型(H1N1)流感/ 將軍澳醫院

7/ 4歲女童/ 鼻病毒/ 屯門醫院