每日一片：誰對誰錯？心急的哥撞低「衝燈」婆婆

駕駛者在馬路上除一眼關七外，更加要有耐性，否則意外就因此發生。近日有車Cam就拍到一架的士在交通燈前疑因轉燈心急起步，撞上一名正橫過馬路的婆婆。有目擊司機被意外嚇得「哎呀」大叫，網民亦狠批的士司機「係咪盲㗎？」

事發於本周二(31日)下午近3時，事發於石硤尾窩仔街。片段於Facebook專頁「HongKong CarCam」轉載。片段開始，涉事的士在交通燈位前等候轉燈，期間一名持拐杖的婆婆在過路處路中央緩緩前進，當交通燈轉燈時，婆婆企圖跑過馬路，惟的士司機似乎未察覺婆婆的出現，竟踩油起步，隨即將她撞倒地下。現場目擊意外的司機亦被嚇得「哎呀」連叫多聲，又感嘆說：「撞到啦...呢個的士佬」。

網民幾乎一面倒狠批的士司機離譜，「無可能睇唔到有人過緊馬路囉」，「真係好多盲既司機」，「雖然是行人錯！但的士佬都沒留意路面情況都有責任！」有人認為行人亦有責任，「一個盲嘅，一個就幾廿年前賽跑冠軍」、「深水埗係咁上下，個個都賽跑冠軍，真係暈喺度」。

警方表示，事發時53歲的士司機疑在交通燈前撞傷一名84歲姓勞，正橫過馬路的婆婆，傷者事後清醒送院。