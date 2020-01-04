政Whats噏：單仲偕爭掌葵青區會　2年後再選

葵青區議會將於下周二(7日)舉行首次會議，民主派喺32席議席中奪得27席，成為議會內嘅大多數，佢哋前日(2日)經過初選後，決定由民主黨(白鴿黨)單仲偕及「葵青傳承」張文龍參選正、副主席。曾經公開提議將區議會主席任期由4年改為2年嘅單仲偕就話，最新情況喺葵青區議會有共識咁做，正副主席2年後作中期檢討，自動請辭再進行補選。

問到白鴿黨兩年後會唔會再派人參選，又驚唔驚畀人話霸住個位唔願走啊？單仲偕就答話兩年後再算啦，邊個想選都冇問題，仲話「我都可以再選，繼續連任」，佢繼續解釋，話佢哋唔似其他區，定咗話呢個人做頭2年，嗰個人做後2年咁樣，佢哋到時檢討後，邊個想做就參選，所以話邊個都有可能，冇話邊個唔做得，又冇話邊個一定做咁喎。

會議當日，佢哋打算就修例風波嘅死傷者進行默哀同唱《願榮光歸香港》，並提出3項動議，要求政府落實「五大訴求」、「譴責警暴」及要求問責官員下台。另外將修改多項會議常規包括取消授權票、進行視像直播、取消增選委員等，讓市民更有效監察區議會工作。至於八個事務委員會，民主派亦有共識其中5個主席會由連任區議員擔任，另外3個主席就由新當選區議員擔任，事務委員會副主席就全部由新當選區議員擔任。