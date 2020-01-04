修例風波：理大裝閘機或違地契　阻公眾享休憩空間

理工大學在反修例衝突中成為其中一個主戰場，備受摧殘，大學現於校園範圍安裝多部出入閘機，教職員及學生需要拍卡才能進出校園，引發違反地契爭議。皆因理大Z座有近8000平方米公眾休憩用地，根據地契需要開放予公眾使用。地政總署跟進，下周會派人實地視察。

理大為補償早年擴建Z座時佔用休憩用地，需要提供不少於7941平方米的公共空間，當中3461平方米為有蓋室內空間。地契列明，每日早上7時至晚上12時，公共空間要免費開放予公眾人士使用。有人質疑理大安裝閘機後，公眾如何享用公共空間。

地政總署接受查詢時稱，擬建入閘機位於理工大學範圍內，並不違反相關地契條款。至於地契條款內另有規定公眾可達的休憩範圍，該署會與理工大學跟進，確認有關規定不受影響。

理大回應時稱，會依據地契條款的規定管理校園，即使校方加強校園保安措施，亦會採取相應措施，方便公眾進入及使用校内地契列為公眾休憩用地的地方。

理大早前表示，第二學期如期於1月13日開始，2月3日復課之後，校園仍維持只限教職員、學生及校方授權人士進入。