修例風波：德信教師指示威者為曱甴　停職扣薪14天

德信中學反修例關注組早前發放一段錄音，內容是一名教師稱呼示威者為「曱甴」，並以粗口指罵學生。德信中學校長羅春平發表聲明，指法團校董會議決勒令該老師由1月3日起停職14天，需扣除停職期間薪金，以作警誡。

法團校董會認為，老師不應在任何情況下使用粗言穢語，利用社會事件比喻學生學習亦極不恰當。法團校董會議決裁定該老師違反職員行為守則，發出書面警告信，嚴重訓示該老師不應再犯。如有再犯，該老師會被立即解僱。相關議決得到家長教師會及學校中層管理人員支持及同意。

校長續稱，該老師同意校方所提交的報告，並樂意接受懲處，深表悔意，承諾日後不會再違反職員行為守則。該校認為，身為教育工作者，每一位老師必須保持良好個人品德，並遵從嚴格的教育操守。如發現及證實老師有不當行為，學校會遵循既定人事管理及專業操守程序嚴肅處理。

該校對於社會上的政治或極具爭議議題，要求老師必須以專業角度考慮有關議題是否符合學生程度及課程要求，並以持平和客觀為原則，在合法、合情、合理準則下，採用多方面資訊，從不同角度分析事件，讓學生通過理性討論，認識社會不同議題，培養學生理性和客觀思考能力，以表達個人立場及看法。學校期望老師履行職務時，嚴格恪守以上指引。