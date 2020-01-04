修例風波：上水明日有遊行　商戶憂趕客

有網民明日發起上水「和你行」遊行活動。(朱先儒攝)

網民明(5日)發起上水「和你行之不要水貨辦年貨」遊行活動，已獲警方發出不反對通知書。東網記者到遊行路線視察，發現大批旅客及水貨客拖篋入貨，藥房外布滿紙皮垃圾，有旅客蹲在地上整理戰利品，包括化妝品、賀年糖果及奶粉等。

位於遊行路線附近的藥房老闆羅先生指遊行會影響生意，希望不要舉辦，「最好唔好搞破壞」，直指遊行時需要關門，即係「無得做」，生意近半年已減少一半，內地客亦大減。

另一同樣姓羅的藥房東主則指過往農曆新年前，均有旅客來辦年貨，即使不購買藥材亦會購買賀年糖果，近半年生意大減至少一半，坦言「今年靜晒」，對於明天再有團體舉辦遊行，直指「即係又唔使做生意」、「網上宣傳晒都唔敢嚟啦，睇情況落閘囉，都會照開嘅」。

來自深圳的旅客李女士特意來港置辦年貨，表示會購買糖果餅乾等，對於遊行不太擔心，稱「到時避開佢哋囉」。

而鞋店老闆郭先生則趁農曆新年前，在店舖加推賀年揮春，表示一早收到消息明天搞遊行，會將貨品收入一點，「無話擔唔擔心，都係賣本地民生野，通常都係隔籬有事」。