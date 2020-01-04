政Whats噏：漢奸黎密會李漢奸AV仁　又諗計攪局？

反修例嘅示威衝突近7個月仍未平息，社會動盪不穩，而被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)，今晚(4日)又密會6名民主派人士，包括同為「叛國禍港四人幫」嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘(李漢奸)同前主席何俊仁(AV仁)，以及因違法佔領行動案而被判囚8個月但緩刑兩年嘅前主席李永達(高達)等密斟3小時，咁啱聽日(5日)上水又有遊行，唔通又諗計攪局？

喺下晝5點幾，已見到有人捧住一個發泡膠盒，內裏裝住海鮮，送到漢奸黎位於何文田嘅寓所。而約6時45分就見到漢奸黎嘅七人車抵埗，當時見到高達坐喺司機位隔離，而後座係白鴿黨現任立法會議員兼北區區議員林卓廷，同埋社會民主連線副主席黃浩銘。

密會3小時後，七人車約喺7時45分駛離黎宅，到咗旺角警署附近停車，車內4人落車，包括高達、林卓廷同黃浩銘，當時先見到收咗漢奸黎部分秘密捐款「袋住先」9個月嘅工黨立法會前議員李卓人，車內仲有李漢奸同AV仁，及後七人車再送兩人返回港島嘅住所。

呢排漢奸黎頻頻密會民主派人士，兼且大多喺大型遊行嘅前夕。上次就喺舊年大除夕，漢奸黎喺寓所密會李漢奸，翌日就係民陣發起嘅元日大遊行，漢奸黎、李漢奸同AV仁亦有喺元旦遊行現身，佢哋喺遊行期間因不滿遊行隊伍停滯不前，「打尖」上行人路急步而行，走到遊行隊伍較前位置，而當日嘅遊行亦爆發激烈衝突，警方拘捕逾400人。

話時話，有團體聽日喺上水發起遊行，漢奸黎今晚同班民主派人士歎海鮮密斟，唔知係咪又諗計想搞亂檔呢？