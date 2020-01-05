停車場租用率高致租金晉級　車主轟房署「假凍租」

南山邨停車場因租用率提升而晉級，繼而「被加租」。(朱先儒攝)

房屋署停車場「假凍租」捱轟！鑑於經濟環境困難，房委會早前通過凍結二○二○年停車場收費，是連續八年加租後首次凍租。不過，原來有九個房署屋邨停車場的月租私家車泊車位在「三級收費制」下，因租用率提升而晉級，繼而「被加租」，有停車場一月一日起車位租金激增一成一，有受影響車主炮轟房署製造假希望誤導市民。

房委會現時轄下有一百六十九個停車場，合共提供約三萬一千六百個泊車位，其中八成九、約二萬八千一百個泊車位以月租收費供當邨居民使用。停車場收費每年檢討一次，新收費獲通過後由每年一月一日起生效，收費是按泊車位類別、地區、泊車位是有蓋或露天，以及是按固定泊車位制還是浮動泊車位制出租劃分。

不過，有別於私家停車場，房屋署私家車泊車位會按租用率調整月租收費，分別以租用率九成或以上、五成至低於九成，及低於五成劃分為第一、第二及第三級，租用率愈高、租金會愈高。南山邨是其中一個「升級」停車場，私家車有蓋停車場固定車位的月租由去年二千六百港元提升至二千八百九十港元，浮動車位由二千二百一十港元，提升至二千四百六十港元，升幅達一成一，金額按年增加二百五十至二百九十港元不等。

南山邨居民楊先生批評南山邨停車場數年前開始撥出部分樓層予城市大學作課室，車位大幅減少下，租用率自然節節上升，他批評房署聲稱今年凍租，但未有講明部分停車場仍須面對加租，「你咁樣租左幾層出去(租用率)就梗係會升啦，會唔會因應邨民需求變返車位？你講得凍租市民會有期望，即係錯誤引導市民啫。」

王先生租用南山邨停車場浮動客貨車車位兩年，本身居於白田邨的他指，由於白田邨停車場有一層亦租用予非牟利機構，車位不足下需要跨邨租用南山邨車位，他不滿房署聲稱「凍租」之下亦加租二百五十港元，「唔合理呀，又話唔加又加，無辦法，好誇張，政府唔能夠話幾多就幾多」。他又指作為司機「要搵食」，「區內車位不多，街外又要抄牌，都無辦法」。

另一位南山邨居民鍾先生指租用該停車場多年，今年由露天車位改為有蓋浮動車位，月租由一千八百多港元，上升至二千四百六十港元，車租開支足足增加六百多港元。他不滿房署停車場已年年加租，今年更按租用率調整車租，「即係走後門囉，無理由咁計」。

城市大學因校園空間短缺，二0一二年起向房委會租用南山邨五至八層停車場作為「樓上課室」，課室以下四層停車場如常運作，令停車場減去約一百九十個私家車車位。房屋署指按現時南山邨泊車位的供應和需求情況，暫無計劃將上述樓層還原作停車場用途。