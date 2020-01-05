東方日報A1：提升戒備拖足5日　港恐重演沙士浩劫

武漢不明肺炎蔓延，港府拖足五日終在昨日宣布「升級」，即日起由戒備升至嚴重應變級別，公立醫院同時啟動嚴重應變級別，包括限制市民探病時間及人數。本港再新增三宗懷疑個案，其中一人是年僅四歲的女童。世界衞生組織更首度發聲明，指正密切注視武漢情況，已接觸內地政府。有立法會議員及團體批評港府後知後覺，上周四出現首宗懷疑個案，但遲遲才公布應變措施，恐重演沙士浩劫，又質疑政府是否真的能保障市民健康。

針對武漢疫情，政府昨公布對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃，並啟動嚴重應變級別。應變計劃闡述政府為應付相關傳染病一旦爆發而擬定的準備和應變措施，分為戒備、嚴重、緊急，按傳染病會影響本港的風險評估和對社會造成的健康影響而啟動。因應國家衞生健康委員會通報武漢出現不明原因的病毒性肺炎病例群組個案，政府作出風險評估並啟動嚴重應變級別。在此級別下，傳染病對市民健康的即時影響屬中等。

衞生防護中心指，對公共衞生有重要性的新型傳染病指此前不知道能令人類致病的病原體引致的任何傳染病，但由於其特性或已改變，故不論它是否具備在人與人之間有效地傳播的能力，人類也會受感染。這類疾病可能在國際間傳播，引致公共衞生緊急事件。現時武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案可被視為相關傳染病。政府會因應最新科研實證和發展，不時評估風險，啟動或解除應變級別，並採取相應防控措施。

醫管局指，若前線醫護人員發現有懷疑個案，須即時將病人安排在負氣壓病房隔離治療，並會盡快提供化驗測試，提醒前往公立醫院和診所的人士，需佩戴外科手術口罩，探訪病人前後均需洗手。根據嚴重應變級別措施，公立醫院會實施更嚴謹的感染控制安排，包括限制探訪。隔離病房現已謝絕探訪，恩恤原因會獲個別考慮；而一般急症病房，將限制探病時間為每日不超過兩小時，而每次不超過兩名病人探訪人士；療養及復康病房的探病時間則每日不多於四小時，每次不超過兩名探訪人士。

衞生服務界立法會議員李國麟表示，由上周五得知武漢爆發不明肺炎，至昨日才公布啟動傳染病的應變計劃，形容「動作上較慢」，即使鄰近地區的澳門或台灣，在未有相關的懷疑個案時已有職員主動上機為乘客量體溫，相反港府則沒有。另一名立法會議員郭家麒則批評政府提升應變級別只屬空談，沒有實質增加口岸防疫措施，港府應要求來自武漢航班及途經武漢站的所有高鐵班次旅客填寫健康申報表，一旦有漏網之魚的病人入境也能追蹤。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，公立醫院實施的應變措施只是基本工作，因為現階段還不清楚病毒來源，惟有從預防方法入手，但認為本港出現首宗懷疑個案的廿四小時內便應該實施應變措施。

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