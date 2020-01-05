我有正能量：童度佳節　SEN兒童的快樂聖誕

普天同慶的聖誕節及新年剛過，對小朋友而言，假日和玩樂總是不能抗拒，即使是有特殊教育需要（SEN）的小朋友亦同樣。縱然過去數月受社會氣氛影響，節日氣氛較薄弱，有組織仍希望還他們一個歡樂節日，日前聚集過百名由慈善機構或特殊教育機構轉介的小朋友和家長，一同唱歌耍樂，又向他們派發禮物及表演魔術，歡度佳節。

這道看似平平無奇的大門內，傳來小朋友的合唱和喧鬧聲，推開門更發現內裏大有乾坤：四周貼滿聖誕卡和充滿節日氣氛的相片，角落放有小壁爐和胡桃夾子角色擺設，聖誕樹亦在閃閃發光，旁邊則堆滿包裝精美的禮物。這間充滿節日氣氛的夢幻小屋，原是一所治療中心，日前才由聖誕老人Santa Mario精心改裝，小朋友一進小屋便被美輪美奐的布置吸引得目不轉睛。

Santa Mario邀請小朋友們席地而坐，然後請出他的人偶助手Santa，一唱一和向小朋友說故事，加上他表演數個魔術推高氣氛，令小朋友們大呼驚奇。他們更落手落腳製作薑餅人以及寫聖誕卡。最後當然是眾人期待已久的派禮物環節，只見小朋友們排着隊，一個跟一個等待收禮物。SEN兒童日常或會因學習或社交障礙而面對各種困難，甚至被歧視，但在這裏，這些障礙不再重要，因為不論各人的背景，大家都能平等地享受節日。

Samantha與患有專注力失調及過度活躍症的兒子參與，兩母子均玩得非常開心，「佢本身唔鍾意畫畫，冇諗過佢都會專心畫聖誕樹，仲畫得似模似樣。」她指今次是首次參加類似活動，希望能認識其他SEN小朋友及家長，讓兒子累積社交經驗。她表示將來會繼續參與，亦期望更多SEN兒童能享受節日的快樂。

看着小朋友雀躍的神情，Santa Mario直言非常滿足。「喺同一個地球上，任何人都應該係平等，無論你有SEN定係自閉症，好有錢定冇乜錢，佢都係一個小朋友。」他認為，每個小朋友都應該在節日中過得幸福快樂，加上今年社會氣氛動盪，很多人都沒有心情慶祝，故很樂意舉行是次派對。主辦活動的新世紀兒童發展中心亦希望，透過讓小朋友與聖誕老人近距離接觸，實現他們心底真摯的幻想，盡情享受歡樂難忘的節日，並喚起各界對SEN兒童的關注。

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