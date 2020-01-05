探射燈：南亞兵持械劫掠　動盪期添煩添亂

警方近月忙於應付動亂，街頭警力削弱，南亞幫趁機犯案，除了聚賭外，更犯下多宗巨額劫案，為社會添煩添亂。

2019年1月至11月，南亞兵團涉及行劫、縱火、非禮、傷人、販毒及搶劫等案件，至少272人被捕，而12月1日至28日期間，亦有9人犯案被捕。不少南亞兵犯案後仍然在逃，其中在上月23日，有南亞持刀錘匪徒打劫油麻地上海街金行，掠走逾百萬元金飾後逃去；而在去年11月20日，6名南亞漢持利刀攔途打劫2名找換店東主，掠走逾千萬元現金，並揮刀斬傷2名事主後逃去。

南亞幫趁亂犯案，涉犯搶劫大案外，較輕微罪案就更猖狂。多區湧現南亞非法小販，擺攤賣冒牌手袋及衣物，而售賣私煙、聚賭及毒品交易等亦比以往更嚴重。南亞人犯罪問題令到市民人心惶惶，立法會議員柯創盛指，「假難民」湧港影響治安，令市民安全欠缺保障，「佢哋落到香港好似自由行咁，政府應該下決心打擊。」

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