探射燈：黑暴毀治安　區區開賭檔滋擾街坊

反修例風波持續多時，警方忙於應對示威衝突致日常巡邏減少，加上臨近歲晚，多區街頭均湧現非法賭檔，其中在油麻地，近半年每日均有近20名南亞人聚集「賭啤」及玩骰仔。上水更有多個「13張」檔口，吸引最多近50名中年男女「搏殺」；大埔及馬鞍山均有非法賭檔每日運作。立法會議員促警方加派人手打擊，免治安進一步惡化。

每日下午，油麻地新填地街及北海街交界淪為南亞賭檔，約20名南亞人近中午已「埋位」，分成兩張賭枱搏殺。其中1檔賭骰仔，另1檔則賭啤牌，眾人不時肉緊叫囂，街坊都避之則吉。賭檔運作至傍晚「收檔」，部分南亞人更充當「天文台」，甚為警惕。賭客未有公然擺放賭款，但每局後以紙筆記帳，至賭客離開前才以現金結數，每次金額約數百元。

多區湧現非法賭檔，趁示威衝突未平息，部分規模更愈來愈大。其中於上水石湖墟街市外，就有4檔以紙箱或膠箱搭建的「十三張」賭檔，每日午後開始運作，吸引近50名大媽及阿叔聚集，當中包括內地人及街市檔販。有賭檔由中年男子擔任莊家，每局完畢，輸家立刻掏錢「找數」。

另外，馬鞍山頌安街市外亦有賭檔長開，由清晨時分至深夜，高峰時有約30名中年男女聚集。大埔墟街市及熟食中心平台則經常有長者聚集，分成兩檔大玩客家牌。

「新填地街嘅賭檔近呢半年先開始出現南亞人。」油尖旺區議員許德亮指，近日接獲不少居民表示憂慮，擔心影響區內治安。他估計，由於警方減少巡邏，令相關賭檔更肆無忌憚。

立法會議員陳恒鑌指，反修理示威浪潮持續致警力不足，罪犯趁機犯案，故希望事件盡快平息，令警方可以回復日常維持治安的工作。另一立法會議員柯創盛則表示，不法之徒趁警方人手緊張，將賭檔規模擴大，甚至出現「天文台」及「放貴利」的情況，情況令人擔心。

警方發言人表示，油麻地分區於前年接獲1宗新填地街及北海街交界非法賭博投訴，並採取1次行動，未有人被捕；上水分區去年首11個月接獲68宗石湖墟街市外相關投訴，已採取91次行動，拘捕35人。警方會繼續留意非法街頭聚賭情況，採取適當跟進行動。

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