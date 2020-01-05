網民熱話：小學雞揸車？為啖氣窄路爭攝位

準備駛出的私家車(右)另一架私家車(左)在狹窄的馬路並排而行爭攝位，最後因撞及行人才「停戰」。

雖然香港車多馬路狹窄，經常出現「爭位」情況，不過有些位卻是「攞嚟爭」。昨日(4日)有車Cam就直擊一架私家車在路邊駛出時，疑不甘另一架正前進的私家車拒讓路，雙方在狹窄的路面上並排前進，展開一場「爭位戰」。直至其中一架私家車車身撞及路邊行人及車輛後，才被迫慢駛「棄戰」。

事發在昨日下午近2時，地點發生在旺角砵蘭街。從網民Michael Luk在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的車Cam片所見，一架私家車在路邊駛出，旁邊另一架私家車駛至，並沒有相讓繼續前行。期間疑有人心有不甘，踩油追上前「爭位攝」。兩車亦步亦趨，寸步不讓，佔用同一條行車線並列而行。直至其中一架私家車司機疑為爭位未留意路面情況，車身碰及一名伯伯，再撞向一架停在路邊車輛的側鏡後，才被迫慢駛。結果不止讓另一架私家車「搶閘」成功，被撞的伯伯亦趁機跑上前，質問「撞人」的司機。

網民批評兩名司機行為「小學雞」，「爭贏又冇獎，爭輸又冇面」。有人笑言「寧可爛不可慢」，又奉勸兩名司機「揸車切忌心浮氣躁」。亦有人嘲笑撞及途人的私家車司機，「撞到人撞到車又爭輸已經X」、「等住賠錢啦！」

網民有話說：

Kwan Ho Li：好刺激，依場賽事精彩！

Tomica Man：小朋友揸車

Paul Leung：唔知以為有仇

Roger Yeung：呢場賽事相當緊湊

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