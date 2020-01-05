火燒滙豐銅獅令人神傷　羅致光：放縱心火難復和

滙豐銀行因捲入眾籌平台「星火同盟」涉洗黑錢事件，而成為反修例示威者的狙擊目標，總行的兩隻獅子銅像於元旦遊行期間遭「私了」，被噴紅油、貼符及放火焚燒。勞工及福利局長羅致光今(5日)撰寫網誌表示，火燒滙豐銀行銅獅子，令人神傷，更勾起了不少多年的回憶，所以今天只寫感受，不寫政策。

他憶述自己仍是初小學生時，路過該兩隻「巨大」的銅獅時總是敬而遠之，從沒有勇氣爬上去摸它。不過，自從曾擁有過獅子錢罌和舊滙豐銀行大廈錢罌後，感覺便親近很多。他又指大學畢業後便加入滙豐銀行電腦部，接受了幾個月培訓後，便在總行工作，兩年來每天放工都會與銅獅說再見，再步行回家。

羅續指，近日不時收到破壞與縱火的新聞，在本應是開開心心的日子，添上黑暗的色調。他指縱火令他聯想起五四運動中的黑暗面，形容學懂生火可以說是為人類文明點起曙光，但縱火卻可將文明摧毀。

他又稱，心中的火，可增加動力，改善社會；但放縱心中的火，便會破壞人與人之間的關係，令社會更撕裂、更難以復和。縱火會燒去過去，令到未來再不一樣，反問是否真要失去了，才懂得珍惜。