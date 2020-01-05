修例風波：攬炒毀幾代人成果　陳茂波籲認清暴力危害

反修例風波持續逾半年未平息，財政司司長陳茂波今(5日)撰寫網誌表示，過去大半年的社會動盪和暴力衝擊，打擊了香港的國際形象和競爭力。他指香港經濟與商業、金融、運輸和基礎設施、治安及法治等方面，持續獲得不同國際機構的肯定，是幾代香港人努力逐步建立的成果，值得引以為傲和珍惜，不過，今年香港在多個方面的評分可能會受到負面影響。

他提到，特別在安全和治安上，過去大半年每周屢屢發生的暴力衝擊、縱火、刑事毀壞，以至對意見不同的市民進行私刑，不僅令大家失去以往生活在香港的那份「安全感」，也令不少國際投資者和旅客卻步。過去幾個月，訪港旅客人次大幅減少4至5成，已是客觀的證明。

陳強調，香港的經濟發展和國際成就，是幾代人艱辛建立的成果，輕言「攬炒」，等同毀掉上一輩人的努力。暴力襲擊毀掉商店和公共設施，也損害了市民對未來的信心，嚴重加劇已在下行的經濟所承受的壓力，同時令政府財政收入減少，削弱公共服務的資源，結果最受影響的是最有需要幫助的弱勢社群。他希望大家認清暴力的危害，一同珍惜及維護香港這個家。