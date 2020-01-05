專家指不明肺炎未能排除人傳人　倡高鐵月台設監測站

湖北武漢市爆發不明肺炎疫情的病原未明，中大呼吸系統學講座教授許樹昌今(5日)在電視節目表示，農曆新年將至，香港與內地交通將往返更頻繁，但目前只有機場有紅外線監測儀檢查旅客體溫，建議途經武漢的高鐵亦應該加強監測，例如考慮在列車上進行檢疫，或在高鐵月台設置監測站，阻截病毒傳入社區。

許稱，內地有消息指不排除是新發的冠狀病毒，實驗室仍進行分析中，因此內地尚未公布，但在基因排序上已有相關線索。他認為內地資料不齊，加上疫情仍在發展中，病毒究竟會否人傳人，仍要觀看一段時間，分析有否家庭群組或醫護人員受感染，這些都有機會是人傳人的證據。他又說，目前患者潛伏期長達14日，一般來說，潛伏期愈長，愈有機會人傳人。

許又表示，一般新出現的病毒，人是沒有抗體，患者是可經飛沫受到感染，有機會出現嚴重個案，例如呼吸衰竭。目前內地尚未出現社區爆發，他認為目前不需要暫停來往武漢的高鐵或航班，但應加強監察，例如在高鐵實行登車檢疫或在高鐵月台設置監測站。被問到香港需否發出旅遊警示，許指本地未有爆發個案，世衞一般不會建議出旅警。

在治療方面，他指出雖然未有針對性藥物治療目前仍未明朗的新型冠狀病毒，但基於沙士及新沙士的治療經驗，針對冠狀病毒有一種酵素叫蛋白酶抑制劑，可以治療到沙士，而利巴韋林及干擾素都有效，若有新個案出現，可以嘗試以這些藥物治療，相信香港仍有不少存貨。