產本地菜逾60年　蕉徑拆田改建　農夫︰想種到死為止

在香港做農夫愈來愈困難，但在上水蕉徑土生土長的威哥，卻堅持了六十年。他是農二代，從小耳濡目染，長大後成為一名全職農夫。他每日耕作，就是希望香港人能食到本地新鮮蔬菜，「人識發聲，但菜唔識仲會不斷長大，唔睇住就好似小朋友咁變壞！」

威哥見證過蕉徑的光輝歲月，亦親歷她的衰落︰「1962年差唔多成個廣東省都走落嚟大逃亡，嗰陣最多農夫，田都唔夠耕」，但現時仍在耕作的農田卻不足兩成。他感嘆沒有年輕人願意入行，「『豬肉佬』反而多後生仔入行，我呢啲日曬雨淋，邊有人做！」

八十年代，大量內地菜輸入香港，嚴重衝擊了本地菜的競爭力，本地菜市場不斷萎縮，現時本地菜自給率只餘1.8%。不過，因為內地菜質素參差，威哥依然堅持自己耕作，「對本地菜有信心啲，對身體都好啲」。

威哥多年來的堅持，恐怕無法延續。2016年，政府發表《新農業政策》，計劃分兩期於蕉徑建約八十公頃的農業園，引入高科技以提升農產量。威哥的農地和居所屬第二期發展範圍，只要一收地，他即面臨「無田耕，無屋住」的結局。若果將來有權選擇，他仍希望農業園落成後，轉型做「高科技農夫」，因為下場總比發展商拆田建屋理想。

農業園發展計劃一直延誤，令威哥的農夫生涯充滿未知數，他只好見步行步︰「做得一日得一日，如果（農業園）做得好，再做十幾年，到時我個人都差唔多『夠期』。」