修例風波：涉太古城「私了」咬耳男　40歲郵差被捕

香港郵政一名郵差去年11月初涉嫌在太古城外襲擊一名男子，日前被警方拘捕，正保釋候查。

香港郵政發言人證實，該署一名郵差日前於非執勤期間在非辦公地點被警方拘捕，現獲准保釋。發言人指，警方本月2日持法庭搜查令進入中央郵件中心，並到該員工的更衣室儲物櫃搜證，警方現正調查事件，署方沒有其他資料補充。

警方發言人則表示，本月2日下午，一名40歲姓吳本地男子到柴灣警署自首，其後因涉嫌襲擊致造成實際身體傷害而被警方拘捕。警方初步調查結果顯示，該男子涉嫌於去年11月3日晚上約7時半，在柴灣太古城道一商場對開，襲擊一名48歲姓陳男子。被捕男子已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到；案件由東區警區重案組調查跟進。

資料顯示，太古城去年11月3日發生傷人案，多人浴血受傷，期間區議員趙家賢被咬甩左耳，施襲者及後被數十人「私了」圍毆。懷疑咬甩趙耳朵的施襲者48歲男子陳真，後來被控2項有意圖而傷人，以及1項有意圖而導致身體嚴重傷害。控罪指陳於事發當天，在太古城中心二期西門外，意圖使兩名人士身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們，他並被控於同日同地，意圖使趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意使他身體受嚴重傷害。