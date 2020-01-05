騙徒IG賣山寨貨近50人中招　苦主被呃錢兼恐嚇

網上購物成為潮流，但有政黨發現社交平台Instagram充斥假貨，有近50名市民向該黨求助，指曾在該社交平台購買名牌貨品時，疑被不法分子以假貨或不發貨，甚至恐嚇的方式交易，有女士痛失6萬多港元，而除失去金錢外，更擔心人身安全。政黨認為臨近歲晚，市民消費意欲強，各政府部門應加強網上巡邏，主動「放蛇」出擊提高阻嚇作用。

民主黨立法會議員尹兆堅今(5日)聯同7名苦主召開記者會，B小姐去年10月在網上看到心儀名牌手袋，因留意到該帳戶有買家好評，又不時上載影片而不作懷疑，隨即支付一半訂金，並約賣家面交，但騙徒以當時發生反修例示威為由，改為郵寄，但當B支付尾數後，騙徒沒有再回應任何問題。

B收貨後發現該手袋品質參差，手袋不但由廣州皮具城寄到香港，皮革更有異味，另有額外紙盒及粗糙紙袋，與真貨明顯有別，最終痛失18,500港元。

尹歸納苦主普遍遇到騙案的共同點，包括騙徒會用多個社交平台帳戶作招徠，以集團式經營，但銀行戶口只屬於2個人。騙徒會在網上偷取圖片，假扮已買貨，催促買家支付費用，若買家提出疑問，會被恐嚇不支付尾數等同「撻訂」，沒收一半訂金，而且騙徒大多使用太空卡，並拒絕與買家電話聯絡，僅以文字通訊，又提供假地址，並多以寄貨代替面交。收貨後產品明顯差劣，不但在名牌鞋底貼有簡體字貼紙，還以自製紙盒假扮名牌盒。

尹指，苦主多在網上購買價值高昂的手貨及鞋，被騙幾千至6萬港元不等，反映非個別例子。有苦主曾向警方報案，他稍後會陪同苦主集體到海關及警方落案，促請認真調查個案，加強打擊。