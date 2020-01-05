修例風波：鄭若驊發網誌被批龜縮怕事　學者斥齋講唔做

自上任司長以來一直醜聞纏身、民望長期「墊司底」兼被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，今日(5日)再次發表網誌，提及最近接連有人以塗污手段破壞終審法院及高等法院大樓，更有人噴寫法官名字配以侮辱字句，相關行為有可能觸犯藐視法庭，又指有關行為企圖損害法治，令人難以理解目的何在。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評鄭「成日都淨係做鍵盤戰士」，不公開面對鏡頭，會予人感覺她「龜縮」怕事，並非無畏無懼之人，斥對方「齋講唔做」，無決心解決問題。

鄭若驊在網誌中指，司法獨立是香港社會重要根基，香港的法官不受政治審查，任命的唯一考慮因素是其司法和專業才能，而法官是按證據和法律作出裁決，破壞行為、社會或媒體上所發表的意見，絕不應干預法官的決定或司法獨立。她指現時竟有人企圖無理地破壞香港這個核心價值，令人不明所以，而堅決地維護司法獨立是每個香港市民，特別是包括兩個法律專業團體在內的法律界的責任，「現在是時候大家鼓勵身邊的人一同努力，盡快讓我們熟悉的香港再次重新出現」。

不過陳偉強就認為，暴徒有恃無恐地破壞法治，某程度上是因作為律政司司長的鄭若驊，在有關的檢控工作上未能做到快而準，亦無法就止暴制亂向政府作出有效建議，狠斥對方應「反省自己有冇能力」制止暴力。