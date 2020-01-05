10男女大埔行山遭黃蜂螫傷　1人曾暈倒

大埔八仙嶺有惡蜂出沒！今日(5日)下午3時許，十多名男女在大埔八仙嶺郊野公園行山時，突然遭黃蜂群襲擊，眾人走避不及同被螫傷，其中一名男子更一度昏迷，幸其後回復清醒，眾人負傷逃落山後報警求助。救護員接報到場，經檢查後，發現其中8男2女分別頭、頸及手腳等多處被螫傷，部分人接受初步敷治後由救護車送院，另有人自行駕車到醫院治理。據悉，傷者包括內地來港的行山人士。

其中一名傷者何先生稱，他與太太今日自行駕車到上址行山，當行至春風亭時，發現有大量「蜜蜂」出沒。他們當時沒想到迴避，僅放鬆身體繼續緩步向前，直至走近才知道遭遇黃蜂。他們的行動疑驚擾蜂群，近百隻黃蜂立即在他們周身飛旋，並且群起圍攻，2人即時抱頭逃跑。

何形容當時情況混亂，他和太太身上多處被螫傷，隨即駕車到醫院求診，並由身穿保護衣的醫護人員為他們治理傷勢，大嘆事後「周身都痛」。他其後返回座駕清理車廂時，更發現衣服內有黃蜂屍體，並有黃蜂停駐車窗，相信牠們隨車而至，望之仍感心驚，慌忙伸手將黃蜂「拍死」。

何表示，以後遇見同樣情況會更加小心，先避開蜂群才離開現場，相信今次事件是有經驗較淺的行山人士誤觸蜂巢，導致黃蜂傾巢而出。