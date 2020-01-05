積金局指去年港經濟如坐過山車　籲MPF勿捕捉市況

積金局主席黃友嘉今日(5日)在網誌回顧2019年市況。他指香港以至環球經濟猶如乘坐過山車，但環球市場未如預期般悲觀，整體來說反而錄得亮麗回報。他呼籲強積金計劃成員，不應輕易嘗試捕捉市況，宜按個人情況，例如投資年期、目標及風險承受能力等，揀選適合自己的投資組合。

黃表示，如果計劃成員缺乏投資知識，或無暇打理強積金，建議他們考慮預設投資策略。黃指，從平衡短期波動與長期回報的角度來說，預設投資策略是一個能妥善抵禦與年齡相應投資風險的選擇，其優點在於有效地分散風險，由「核心累積基金」和「65歲後基金」分散投資於環球股票和環球債券，因此受個別地區市場波動的影響較低，而其「隨齡降險」的特質，亦可以達致自動調節風險的效果。

他又指，除了做好風險管理，增加供款是加強退休保障的不二法門，建議計劃成員可考慮作出可扣稅自願性供款。若果計劃成員在3月31日前作出有關供款，可以於2019/20的課稅年度，獲得達1.02萬港元的扣稅優惠。截至去年11月，可扣稅自願性供款帳戶數目有近2.2萬個，總供款額約6.3億港元。