傳王志民任黨史和文獻研究院副院長　學者稱屬閒職

修例風波爆發至今未平息，港府被批止暴制亂不力。國務院昨(4日)宣布免去王志民的香港中聯辦主任職務，並任命前山西省委書記、全國人大財政經濟委員會副主任委員駱惠寧接替該職務。外界有指王是調回北京任「閒職」，今日(5日)即傳出王將出任中央黨史和文獻研究院副院長。有學者形容有關職位比較清閒，王的調職料與其在修例風波及區議會選舉中表現不符期望有關。

全國港澳研究會理事宋小莊表示，北京人事任命及調職安排如屬平調，會說明將出任該職位的新人選，以及舊人將調到甚麼職位，但如果未有交代舊人去向，一般就是調去閒職。對於有消息指王志民將調任中央黨史和文獻研究院副院長，宋形容有關職位「比較清閒」，只是研究黨史，並非十分重要的工作，可反映對王的表現並非十分滿意。

宋又指，港府提出修例並引發風波，至今仍然未平息，去年11月區議會選舉建制派亦不成功，王的表現應不符期望。現時區議會被泛民控制，料未來泛民都會「多搞作」，加上今年亦正是立法會換屆選舉，未來麻煩事較多，中央或預料港府及王沒有能力處理，故作出調任安排，讓較有智慧、較有能力及較強悍的人士出任中聯辦主任，並可見中央對港更加關注︰「以前唔夠膽做嘅，之後會做。」

全國港澳研究會副會長劉兆佳則指王志民調職是平調，並非降級。劉傾向認為，今次中聯辦人事變動是中央為了應對香港嚴峻局勢作出的戰略部署，目的在於強化中央在港的角色及工作，讓中央得以更有力駕馭香港局勢，防止內外反華勢力干擾破壞。