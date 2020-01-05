應對不明原因肺炎預警提升至中度風險　再有1宗懷疑個案

湖北武漢不明肺炎疫情持續。澳門衞生局局長李展潤表示，因應武漢不明原因肺炎發展情況不尋常，加上武漢與澳門有緊密的人員來往，澳門突發公共事件的預警及警報系統，將澳門應對武漢不明原因肺炎預警級別提升至第3級，即中度風險。他強調提升預警級別主要是加強各部門的協調配合，做好各項準備工作，在澳門，甚至香港和珠海等鄰近地區都沒出現疫情。

山頂醫院醫務主任李偉成表示，今年至今共接獲5宗武漢不明肺炎的懷疑個案通報，其中4宗已確診為流感或普通感冒等病毒感染，最新1例是1名44歲的澳門女子，10日前曾到武漢旅遊，回澳後出現發燒和輕微的上呼吸道症狀，未有出現肺炎症狀，但所有檢測均呈陰性，病人目前情況良好。他強調個案並非確診病例，為安全起見，患者將留在隔離病房直至症狀完全消除為止。

政府多個部門今早召開跨部門會議，討論和評估武漢不明肺炎疫情對澳門公共衞生的風險，以及澳門的防控措施。李展潤稱，各部門會全面配合，與公私營實體做好各項防控工作，最大程度減少事件對澳門的影響。