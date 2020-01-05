政Whats噏：任婦委會兩年幾　嫻姐狠批政府僵化官僚

政府一直話要釋放婦女嘅勞動力，但婦女事務委員會主席陳婉嫻(嫻姐)就狠批政府架構僵化，唔理民間意見，又冇好好使用社會上可以用嘅資源，更大呻：「今次做咗兩年幾婦女事務委員會，更深刻體會政府出現咗咩問題！」佢揚言今年會再次要求財政司司長陳茂波，撥10億港元支援婦女政策。

今日(5日)有一個由婦女事務委員會資助、社福團體主辦嘅頒奬禮，呢個計劃係教婦女做烘焙，希望幫助佢哋重投社會再就業，嫻姐喺活動上話好多機構教識婦女烘焙同做手作，但就批評咁樣並唔足夠，因為更大問題係欠缺市場賣呢啲成品。佢話一直希望恢復番以前咁，婦女可透過小買賣幫補家計，但政府自80年代尾開始唔畀人喺街邊擺賣，條街的確係乾淨咗，但就乾淨到連呢啲本土第三產業都冇埋，就算婦女學識咗一技之長都冇辦法好好利用。

現屆特首當年喺競選期間都有提出墟市政策，但其後冇影。嫻姐話民間一直畀咗好多意見政府，又重提自己喺2003年失業率高嘅時候，建議政府喺黃大仙搞「騰龍墟」，但搞咗一次，當經濟回復好轉之後，政府就冇咗件事，批評政府只重視地產，完全唔重視其他元素嘅經濟，反指喺台灣、澳門同其他地方都有市場畀婦女賣小手作。

唔單止生計問題，嫻姐仲話之前同唔少局長傾過，希望能夠引入乳癌、子宮頸癌社區普查，而食物及衞生局局長陳肇始都同意推行，但更大問題係點樣落實。佢批評政府其中一個死症係部門同部門之間有太多框框，唔同嘅局啲錢調過嚟亦係問題，因為即使食衞局肯畀錢，若果過唔到勞工及福利局嗰關，咁點辦呢？

雖然嫻姐亦話勞福局局長羅致光都願意做，但就坦言「今次做咗兩年幾婦女事務委員會，更深刻體會政府出現咗咩問題」，指政府制度僵化，部門要突破框框一向難過登天，「發展咗咁長時間以為自己有一套嘢，實際全部都好官僚，好多時市民覺得佢哋離地就係咁解」。

嫻姐話婦女事務委員會上年已建議陳茂波撥10億港元，畀民間團體協助推動墟市同婦女健康嘅婦女政策，但政府並冇採納，所以今年會再重提。佢亦叫多啲人批評婦女委員會，咁樣先可有多啲壓力叫政府做嘢，仲提到自己學識咗要書面向相關政策局反映問題，等佢哋唔能夠話唔關自己事。