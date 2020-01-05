武漢肺炎：衞健委證實病原非沙士　患者增至59人

湖北武漢市近日爆發不明原因病毒性肺炎，市衞健委周日（5日）確認，病原非沙士病毒，惟無交代病毒詳細資料。目前不明原因肺炎患病人數增至59人，其中7人屬重症，均在武漢市醫療機構接受隔離治療，現無死亡個案。

通報指，首名不明肺炎患者於上月12日發病，最新一名患者則於上月29日發病。除重症患者外，其餘患者病情穩定。雖然市衞健委多次強調未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染，但仍有163名密切接觸者需經常檢查體溫和身體狀況，有關部門將定期派員檢查。

目前武漢市衞健委已確認，華南海鮮批發市場爆發的不明肺炎非流感、禽流感、腺病毒、沙士（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）等呼吸道病原。衞健委已落實一系列防控措施，包括隔離患者、追蹤其餘密切接觸者等。通報續指，已知的密切接觸者暫無發熱等異常情況，涉事批發市場繼續休市，進行消毒。國家和省級衞健委將繼續開展病原鑑定和病因溯源工作。

通報引述專家呼籲，當地目前正處傳染病高發季節，民眾需保持室內空氣流通，避免到人多擠迫的地方，若有需要可戴口罩。若民眾發現發燒、呼吸道感染症狀，需及早求醫。