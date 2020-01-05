疑染肺炎女赴私院求醫被拒　防護中心稱已送威院

香港的武漢不明肺炎懷疑個案至今累計至16宗。不過，據了解，一名日前曾到訪武漢並有發燒等徵狀的20歲女子今早(5日)到私家醫院求醫，被院方要求自行前往公立醫院求診，但她其後並無求醫。衞生防護中心證實事件，並指中心在得悉個案後，已即時主動聯絡相關醫院跟進，安排她送往威爾斯親王醫院接受進一步治療。根據衞生防護中心發放的資料，目前16宗個案並不包括涉事女子，料此個案屬香港第17宗懷疑個案。

衞生防護中心分別於上月31日及本月3日致函醫生及私家醫院，通知有關武漢肺炎病例群組個案的資料，呼籲他們加強留意及轉介懷疑個案至公立醫院，接受隔離及化驗測試，並要求私家醫生及私家醫院在通報任何符合加強監測時，必須即時聯絡衞生署當值衞生主任，以安排病人直接轉送至公立醫院入院接受隔離，並需在病人等候轉送期間實施相應感染控制措施。

不過，據了解，一名日前曾到訪武漢並有發燒等徵狀的20歲女子今早到一間私家醫院求診，被要求自行前往公立醫院，該名女子其後並無到公院求醫。中心回覆東網查詢時表示，未有接獲相關通報，中心得悉後已即時聯絡醫院，並成功聯絡該名病人，及已安排她送往威院接受治療。