探射燈：市區缺新增土地　重建覓出路

在市區缺乏新增土地的情況下，要增加土地資源，市區重建是另一條出路。現時本港約有1萬幢50年樓齡或以上的舊樓，以年均600幢的速度遞增，估計至2046年有關數量高近3萬幢，佔全港樓宇數目一半。有學者指出，政府與發展商推出重建項目，可節省成本和減低建築風險，達致雙贏局面。

為加快市區重建和復修，政府2001年成立市區重建局（市建局），以自負盈虧的方式營運。截至去年6月，該局已開展及推行62個重建項目，包括59個重建、2個保育及1個活化項目。其中根據市建局於2014年發布的《九龍城市區更新計劃規劃研究最終報告》，九龍城區面積約為1000公頃，當中包括4個分區﹕紅磡、土瓜灣、何文田及九龍塘分區。而市建局共有18個位於馬頭角/土瓜灣/紅磡/九龍城的發展計劃，項目地盤總面積43218平方米、即約4.3公頃。香港城市大學專業進修學院講師吳家鎚博士指，市區重建的成本極高，賠償呎價要與同區7年樓齡的物業看齊。在樓價高企下，現時收購價已達每平方呎1.8萬至2萬港元，接近新樓樓價。

吳指出，市建局過去大部分項目均與發展商合作，如灣仔利東街重建為私人住宅囍滙。好處是該局完成收購後可將項目交由發展商負責，毋須「落手落腳做」，自然不用承擔建築的風險，大大減低起樓、賣樓、分紅，以致租戶管理等成本，資金不會被鎖死。

市建局行政總監韋志成於網誌中，以馬頭圍道首置項目煥然懿居為例，解釋與發展商合作，如何有助加快推動其他重建項目的開展。該局當年以約14億港元進行收購，清場後再斥資13億港元興建。因屬首置項目，至2020年交樓時，該局才能以折扣價取回收購及建築成本，惟過程中沒有額外收入。相反，若該項目改與發展商合作發展私人住宅樓宇，該局非但能節省建築費，更可額外賺取約17億港元的地價（以2015年初的估算），有關收入便可即時用於開展其他收購項目。