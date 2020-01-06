探射燈：舊區衞生惡劣　學者促完善配套　地盡其用

本港土地資源緊張，不少舊區的新建樓宇多以「插針式」興建牙籤樓。有學者認為，隨着人口急速增長，不少舊區的城市規劃遠落後於社會發展需要，因而衍生各種環境問題，但插針樓無助社區走出困局。故此，為發展地區制訂全面規劃藍圖至為重要，即使有高密度的發展需要，亦能構建宜居的社區。

香港城市大學建築科技學部高級講師潘永祥指，插針式的建築由於缺乏整體規劃，未能與周邊環境配合。如舊樓亂駁渠問題未能得到全面改善，無助於解決鼠患、蚊患等衞生問題，甚至會使之惡化。

另外，插針式單幢樓由於樓面面積有限，未必能提供適意空間，反而有機會令地面商舖消失，收窄區內的經濟活動。

他認為，制訂全面的發展藍圖有助建設宜居環境。規劃時可靈活調配區內地積比率，將高密度住宅集中在特定地段，釋放土地資源以增建綠化和休憩空間，改善區內的通風和光線，擴闊行人路，使不同土地用途互相配合，對整個社區亦有裨益。

潘又指，回歸前有不少公私營合作的例子，例如藍田麗港城和黃埔花園等大型屋苑，均由發展商負責區內的基建，政府由補地價中取回相關利益。他直言，有關模式既可利用發展商的資源，加快私人和資助房屋的供應；發展商為了吸引買家，又會預留空間引入各類配套設施，如商場、護老院、幼兒園、醫療中心及停車場等。他認為如新界東北、洪水橋等面積較大的新發展區有條件進行公私營合作，透過規劃地盡其用，完善社區環境。