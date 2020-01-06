探射燈：明日大嶼倒錢落海　建屋迫切廢策須撤

反修例風波仍未平息，本港民怨沸騰，當中最「辣㷫」港人便是未能安居。政府經常以土地供應不足作擋箭牌，建屋無期，令不少港人未能有安樂窩。但東網早前動用人力物力，派遣約10名東網記者搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，證明本港其實「大把土地」可作發展。而近月先後有不同發展商向政府捐贈或借出土地，作興建過渡性房屋，難免惹人懷疑當中存在利益輸送和條件交換等不為人知的「交易」。此外，港府面臨財赤情況下，仍無意叫停耗資6000多億港元的「明日大嶼」計劃，亦遭立法會議員狠批，政府不善用現有土地，硬要發展明日大嶼，只是倒錢落海。

東網昨日（5日）踢爆，香港迪士尼竹篙灣2期60公頃靚地「養蚊」10年，而面對多年經營錄得虧蝕，加上反修例持續令旅客暴跌，有關珍貴土地可能還要再「曬太陽」多十年八載，土地資源白白浪費。另一邊廂，港府在預計今年將出現15年來首見赤字，明日大嶼計劃仍勢在必行，被轟儼如畫餅充飢，漠視目前水深火熱的住屋需要。

「有好多棕地可以優先處理，但政府歎慢板，又話困難又話發展潛力低，盲目開發人工島或明日大嶼其實係優次不分。」本土研究社成員陳劍青指，該社研究發現新界有1023公頃棕地未納入現有發展內，政府過往又長期低估土地發展潛力和數量，不善用棕地就盲目發展人工島或明日大嶼，做法並不合理。

「政府如可好好規劃棕地同善用，根本毋須發展明日大嶼。」棕地泛指因農業活動衰落而改作其他用途的前農地，相對平坦、易發展，綠色和平資深項目主任朱江指出，現時新界棕地上潛在甚多問題，例如有非法電子垃圾拆解場，處理從外國進口的有毒電子垃圾，部分更鄰近民居，造成滋擾及污染；政府拖延發展棕地，只是縱容非法作業污染新界鄉郊。他又指綠色和平早前調查發現，發展約400公頃棕地，估算只需333億港元造價，已可興建約14萬個公營單位。

除了棕地，現時葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區許多舊式工廈已非從事工業用途，港府亦可重整及善用工業區和工業邨土地改成房屋用途。「唔係空置率與否，主要係土地用途效率問題。」關注工廈房屋問題的社區組織協會社區組織幹事胡加沂指出，政府早年公布的整體工廈空置率只約半成，數字不算高，惟她指出當局以單向問卷調查或資料不足未能反映實況。

胡解釋，關鍵是就算工廈並非空置，不少單位已非作工業用途，例如葵涌、土瓜灣及柴灣角等地區存倉率都有30%至40%。至於政府鼓勵業主將工廈改作過渡性房屋亦誘因不足，例如在資助金額、土地用途豁免年期及受惠對象等方面都有所限制，令人卻步。

另外，本港現時有3大工業邨，分別位於大埔、將軍澳和元朗，隨着工業式微，工業邨大都有名無實，部分更有大幅空置土地情況。以大埔工業邨為例，佔地76公頃，連同旁邊逾6公頃的閒置地，極具發展潛力。該幅閒置地西面與富善邨為鄰，南面是大埔海濱公園，建成樓宇的話，大部分單位可享無敵海景。該幅閒置地由多個政府部門和機構瓜分，以臨時租約批出。該閒置地屬「政府、機構或社區」用地，只要向城市規劃委員會申請，便可建住宅，政府卻任由這幅地閒置最少20年。另外，可將較小型的工業區移往大型工業邨內，騰出的工業區便可再重組或重置作建屋用途。

「政府要硬推明日大嶼倒錢落海，即係同香港人過唔去，打香港人荷包。」守護大嶼聯盟召集人謝世傑批評，政府不理反對堅持推行明日大嶼，只恐變反修例風波翻版，謝又指如政府發展棕地，已可解決住屋需要問題，根本毋須發展成本屬天價的明日大嶼，促政府撤回。

立法會議員胡志偉批評，政府在財政赤字當前，更不應以明日大嶼去解決土地不足問題，而是應以《收回土地條例》收回棕地，以及改善活化工廈政策的限制，將工廈變成中轉房屋，令土地供應上短期有所成效。

政府最新公布全港棕地有近1500公頃，扣除已納入新發展區及其他發展項目，餘下約700公頃。發展局發言人表示，發展棕地是8個專責小組建議值得優先推行的土地供應選項之一，規劃署正檢視具較高可能發展潛力的450公頃棕地，評估可適合作公營房屋發展。另城規會過往曾建議改劃多個「工業」地帶作住宅發展，不少工廈已重建為住宅。政府2018年重啟活化工廈計劃，並會繼續檢視工廈使用情況。發言人又指，明日大嶼的人工島可創造大片新增土地作整全規劃，是增闢土地的重要措施，現階段工作是爭取展開研究，而在制訂人工島的推展策略時，會顧及其他土地和房屋供應的進度和成效。