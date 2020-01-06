醫管局新界西聯網外展服務　令長者有尊嚴度過晚年

長者年老體弱，動輒需要住院，惟當中不少人難以適應醫院環境，只能躺在病床上飽受情緒煎熬。醫院管理局新界西醫院聯網25年前起推行社區老人評估服務，由醫生、護士、物理治療師及職業治療師等組成一個跨專業團體，將老人專科門診「外展」至安老院舍，定期提供覆診、清洗傷口或藥物處理等護理服務，好讓病情較嚴重、以往必須住院的長者可繼續居於社區，令他們愉快及有尊嚴地度過晚年。

醫管局新界西聯網1994年成立社區老人評估服務，聯網內共有100間安老院舍，至今有關服務已覆蓋其中93間。團隊共有3名全職外展老人科醫生、約30名全職外展護士，以及5名物理治療師和職業治療師。醫生每月會到訪100人以上的大型安老院舍3次，小型院舍亦會每月到訪1次，確保病人每3至4個月可覆診1次，與常規專科覆診的時間相若；視乎病人數目，護士每周亦會到訪院舍2至5次。至於費用方面，外展醫生的覆診費用與專科相同，而護士及治療師則免費提供服務。

不少市民誤以為醫院最安全或最適合照顧長者，新界西醫院聯網基層及社區醫療服務總監歐陽東偉解釋，除部分需入住深切治療部的疾病，對普通病人而言，醫院不但細菌多，病房擠迫，往返過程亦舟車勞頓，年老多病的長者較容易受到感染，亦會感到辛苦。加上不少長者無法適應醫院環境，部分患有認知障礙症的長者更可能「以為自己去咗外太空」，感到異常混亂及恐懼，情緒及病情大受影響。

歐陽東偉憶述，於17年過身的曾婆婆（89歲），她生前患有認知障礙症，雙腳因糖尿病感染導致嚴重腐爛，腳板底變黑滲液。在住院治療的4個月內，婆婆因不適應醫院環境，又不習慣家人無法時常探望，感到不開心，常發脾氣不願進食，傷口每況愈下。直至17年1月，他決定讓曾婆婆暫住安老院舍，由醫護人士到診，其後婆婆的情緒穩定下來，進食量亦遂漸增加。至年卅晚，雖然婆婆病情惡化，惟她當時已穿好新衣等待過年，最終醫生允許她過年後才入院，留在院舍吃家鄉食物茶果，以及到公園曬太陽，享受臨終前的時光。

歐陽東偉指，這並不是醫院的恒常服務，惟「讓病人離世時可以完滿地完成人生，才是最後的成功」，期望未來可開展更多元化的服務並將之恒常化。他解釋，由於長者大多身患多種慢性疾病，一般急症室醫生擔心長者出院後情況會迅速惡化，傾向「收咗入院先」。故團隊16年推出「老人科駐急症室服務」，老人科專科護士會於冬季流感高峰期進駐急症室，協助急症室醫生判斷求診長者住院需要，減少不必要的入院，歐陽東偉期望明年可成功增加人手，把有關服務恒常化。