入境處再推關愛措施　下月18日起可帶2名殘疾人士換證

全港市民換領新身份證計劃前年12月27日推行至今已有1年，截至上月21日，入境處已透過換證計劃為逾176萬名申請人辦理換證手續，並已簽發近166萬張新智能身份證。而截至同日，接近36萬名長者透過「長者同行換證」措施辦理換證手續，即每4至5名申請人，就有一名會攜同長者一同換證。「同行換證」關愛措施並將於下月18日起擴展至殘疾人士，當日開始，換領新智能身份證的人，除可帶同2名65歲或以上親友，更可多帶2名殘疾人士一同換證。

入境處在是次預計持續4年的全民換證計劃推出多項關愛措施，在「同行換證」措施當中亦設團體換證，非政府機構、議員辦事處和地區組織可協助有需要長者，以團體方式到換證中心辦理換證手續。入境處又與社會福利署合作，透過「殘疾人士團體換證服務」，協助社署轄下受資助的殘疾人士日間服務中心或單位，安排殘疾人士在他們所屬年齡組別的換證限期內，以團體預約方式到換證中心換證。截至上月21日，入境處已安排逾700團合共約2萬4千名長者及殘疾人士，分批到各換證中心換證。

另一項關愛措施為去年5月3日開始的「到訪院舍換證服務」，入境處以外展形式，為居住於住宿院舍的長者及殘疾人士提供有關服務，讓他們除可在其所屬年齡組別時段前往換證外，亦可選擇在住宿院舍換證，而當新身份證完成製作，入境處並會安排職員把新證派送到院舍，提供「一條龍」換證及領證服務。入境處目前有9個到訪院舍服務的小隊，合共50多人，會到訪合共約1000多間合資格的院舍，預計約8萬名院舍住客可受惠。截至上月21日，入境處已到訪逾300間院舍，為超過1萬5千名院舍住客辦理換證手續。

入境處另有多項安排方便市民換證，包括換證中心登記櫃枱採用電動升降設計，能配合輪椅或其他有需要人士，以提供無障礙空間；枱面特設凹槽，方便長者放置拐杖，入境處更是首個政府部門引入供視障人士使用的室內導航系統，他們只需透過手機應用程式，便可掌握換證中心的設施位置，令其換證流程暢通無阻。現時正值1957至59年間出生的人的換證階段，此階段由去年11月16日開始持續至今年2月17日，入境處截至上月21日，已為近一半合資格申請人辦理換證手續。

全民換證計劃推出1年，已獲取多個獎項，包括在去年公務員優質服務獎勵計劃中，憑換證計劃獲得隊伍獎（一般服務）金獎，而「到訪院舍換證服務」則獲得隊伍獎（專門服務）銀獎，而部門亦已收到近1萬封市民就計劃所發的嘉許信。至於新一代智能身份證本身亦獲國際認同，早前就獲High Security Printing Asia 2019頒發最佳新身份證年度大獎。