東方日報A1：暴亂未降溫人神共憤　瘟疫殺埋身大禍降臨

本港一個月內兩次受地震威脅！繼上月五日長洲發生一點四級有感地震後，貼近本港的廣東珠海市香洲區海域昨晨近七時，發生三點五級地震，震源深度十二公里，本港天文台亦錄得大嶼山對出南邊水域有三點四級地震。天文台稱接獲逾一千二百名市民報告有地震感受，震動維持數秒，不少居於大嶼山或東涌的居民在睡夢中被地震搖醒，更有感到樓宇左右搖晃。有堪輿學家表示，豬年尚有近半個月才完結，豬年流年星「五黃」代表要特別注意天災人禍，兩次地震等於敲響警號，預示內地武漢肺炎等天災隨時可大可小。

天文台估計地震或是由附近地殼的斷層活動引起，是次地震包括珠海、深圳及香港等廣東及鄰近地區都有明顯震感，但沒有造成破壞。

天文台指今次地震發生在昨晨六時五十五分，中國東南部近岸錄得一次三點四級的地震，震央位於天文台之西南約四十一公里。天文台初步分析顯示，本港今次的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV（四）度，即懸掛的物件擺動，門、窗、碗碟發出響聲。根據內地地震台網，今次的震中位置圖顯示震央距香港離島廿六公里，距珠海市區三十六公里。

天文台高級科學主任陳世倜表示，今次是香港的第七十八次有感地震，總共收到逾一千二百名市民報告感受到震動，數目偏多。他指香港每年平均錄得兩次有感地震，去年亦錄得兩次，香港雖並非處於地震帶，最近的環太平洋地震帶與香港相距五百公里，加上香港並非處於板塊內，地震不會十分活躍。不過，若附近有斷層活動發生，亦會為香港帶來弱地震。對於香港相隔一個月出現兩次地震，陳指對上一次的長洲有感地震距離今次位置有二十至三十公里，位置雖不算遠，但暫未見到兩次地震有關連，數據亦沒有顯示地震活動會變得頻繁。

堪輿學家雲文子指出，在奇門遁甲卦象呈現「白虎」逢「傷門」臨「戊加戊」的格局，帶有地殼衝擊的意思，反映香港在己亥年豬年的最後一個月，出現地震等罕有的自然環境景象。她形容卦象就如一個預示，代表香港不穩定的運勢將會持續至鼠年，特別在二及三月或出現一些具殺傷力的病毒及疫症，導致人心惶惶。

堪輿學家周漢明指出，豬年的兩顆「病符星」分別位於東北及西南位，特首的禮賓府方向正是坐東北向西南，此舉令香港陷入動盪不安，「影響到香港人個個都唔掂」！周又指出本月底踏入鼠年，鼠年太歲星為「祿存星」，此星位於北面，而內地位於香港的北面，預計北方將有「古靈精怪的傳染病」或人事變更，易有社會動盪。

在鼠年流年預測方面，周預計農曆正月大致平平穩穩，惟踏入農曆二月就會出現動亂抗爭，而農曆五月，即西曆六月六日起為鼠年的「破月」，代表運勢最差的月份，屆時本港隨時出現嚴重的大型抗爭，「到時社會動亂不安、各行各業生意難做、港人生活都不能安安樂樂」！

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