東方民調：重典治亂世　學者促法治司法配合

港人移民數字自反修訂《逃犯條例》風波開始以來不斷急升，澳洲、英國及加拿大更成為香港精英階層的首選「避風港」。踏入二○二○年新一年再掀新亂象，以黑色恐怖開局，象徵多災多難，香港政治氣氛持續緊張，市民恐擺脫不了暴力。有學者及政界人士則警告，法治及司法需配合，勿再歎慢板，必須加快檢控、審訊及加重懲罰，否則難以止暴制亂。

申請「良民證」只是第一步，有移民顧問公司指出，去年查詢及申請移民的數字均較前年同期多一倍，港人熱門移民的國家及地區以澳洲、美國、加拿大及英國為主，相信查詢量增加主要受社會氣氛及外國部分國家收緊移民政策所影響。此外，台灣因入場門檻較低，去年移民申請個案亦增加三成，查詢個案增一倍，反映港人憂慮香港前途。

反修例示威令社會動盪，本應是新年新希望的元旦日，亦陷入黑暴惶恐之中。元旦遊行繼續有黑衣人四出破壞銀行和食肆，塗鴉公物、打爆玻璃、縱火焚燒櫃員機，滙豐銀行總行門前的銅獅子慘被「私了」，遭噴紅油及放火。暴徒更再度在高等法院塗鴉並寫上侮辱法官字句，無法無天，警方單在港島多區已拘捕逾四百人。

香港政治氣氛持續緊張，反修例風波亂局下，民主派在區議會選舉中奪去多數議席，新一屆區議會大變天，勢必成為另一個政治鬥獸場。而立法會選舉將成為下一個戰場，區選前「日打夜打」的場面恐會再現，香港永無寧日。

政府止暴制亂近七個月仍然未見成效，令人質疑政策出了問題。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，警方應該加強裝備及武力執法，由於暴動罪難以搜證入罪，違法人士多被控非法集結，故律政司應考慮提高非法集結的刑罰，以起阻嚇作用。廿三萬監察發言人王國興則批評，律政司司長鄭若驊並無配合止暴制亂，又形容法庭工作歎慢板，加上現時保釋金低，對示威者毫無阻嚇性。