東方民調：亂局未止　香港安危難料信心動搖

反修例風波持續，政府平亂未見曙光。近半年移民前申請的「良民證」個案激增，向移民顧問查詢及申請移民的數字亦暴升。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府止暴制亂不力，政治環境不穩定已動搖港人信心，坦言對香港前途感到絕望，憂經濟一落千丈百業蕭條，香港元氣大傷失去競爭優勢，甚至淪為不安全城市，不宜居不宜商，又認為隨着黑暴愈演愈烈，愈多港人紛紛移民避禍。

反修例示威衝突造成社會動盪不安，百業蕭條，經濟步入技術性衰退，港人如欲移民外地，一般須先申請俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書。而近期申請個案亦激增，由去年六月起計至十二月十六日共有二萬一千六百四十一宗，較前年同期大幅增加五成七，單計十二月上半個月每日平均逾一百二十五宗申請，數字為全年單月之冠，更可能「再闖高峰」。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問五百零一名十八歲或以上市民，結果顯示，對於申請「良民證」人數激增，近半年逾二萬人，三成六受訪者直指，數字隨着黑暴上升；三成三認為，反映香港人心浮動；兩成三指，是為移民或留學鋪路。

港人移民及查詢數字自修例風波開始以來急升，五成受訪者形容，港人紛紛逃離避禍；兩成認為再現移民潮；另兩成擔心香港人才精英流失。

去年十一月訪港客挫五成六，元旦賽馬日入場人次暴跌逾七成，受訪者對未來經濟環境感到悲觀，四成八憂百業蕭條，人人自危；兩成一擔心經濟一落千丈；另兩成一擔心遊客暴跌，影響深遠。

香港立立亂，深圳及澳門被指加強發展金融產業，廣州白雲機場旅客流量料超越香港，五成一受訪者無奈指，香港失勢，元氣大傷；一成九擔心，香港恐被內地城市超越；一成五認為大灣區成新機遇。

香港暴力遍地開花，仇恨蔓延，罪案上升，三成七受訪者憂心香港淪不安全城市；兩成八感到提心吊膽，生命財產欠保障；兩成形容香港不宜居，不宜商。

黑暴示威由除夕亂到元旦未止，受訪者憂慮香港新一年的政治環境仍紛亂不休，四成四歸咎政府止暴無心無力；兩成四感到絕望，前景失信心；兩成一憂今年更亂，覆水難收。

綜觀情況，大部分受訪者直指香港立立亂，厭倦政治爭拗沒完沒了，惟政府止暴制亂無方，在香港生活感到不安心亦不安穩，種種不明朗因素及影響令香港人心浮動，香港不宜久留，移民潮恐再現。