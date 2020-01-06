Dr.東：女性偏頭痛比率較男性高　食太多朱古力或病發

偏頭痛令人痛不欲生，女性發病率更是男性的2至3倍，賀爾蒙失調、經期前後，更是女性偏頭痛發作的高峰。有醫生表示，病情嚴重的患者，即使服止痛藥也無法紓緩頭痛症狀，需服收縮血管的藥物即時止痛，或長期服用預防性藥物減少發作次數。除藥物治療，要預防病發，應遠離高危因素，飲水不足、進食太多朱古力或芝士，睡眠不足或過多都是發病誘因。

本港多達1成3人有不同程度的偏頭痛，腦神經專科醫生方嘉揚表示，患者多以年輕成年人為主，成因未明，但醫學界相信與遺傳及環境因素有關，例如睡眠問題、受情緒或壓力困擾、女性賀爾蒙變化、飲水太少或進食某些食物。近年則有研究發現，頭部血管周圍的三叉神經受刺激時，會令腦血管膨脹並釋放疼痛物質，激活痛楚性神經元導致偏頭痛。

偏頭痛可發生在單側或兩側，甚至連「後尾枕」、眼睛周邊也會痛，痛楚更會隨患者走動或頭部晃動而加劇，甚至伴有噁心或嘔吐症狀。有部分患者對光線、氣味或聲音較為敏感，加劇痛楚。方說，輕微的偏頭痛可服止痛藥紓緩，但止痛藥對嚴重的偏頭痛未必有效，需要服用收縮血管或預防性藥物來治療。大部分針對偏頭痛的傳統藥物都有疲倦、精神不振或睡意等副作用，不少病人見情況好轉都會中途停藥，令偏頭痛容易復發。

近年有一類透過抑制感覺神經傳遞物質鈣素基因相關肽的預防性藥物面世，由於當偏頭痛發生時，鈣素基因相關肽水平會升高，此類藥物會阻斷鈣素基因相關肽受體，減低病發。有關藥物已於10月在港註冊，患者約每月接受1次注射治療。有長達4年半的臨床研究發現，高達7成7患者服藥後發作日數減少一半，有3成3人甚至不再發作。不過有關藥物有便秘的副作用，且較傳統藥物昂貴。

方表示，要減少偏頭痛發作，可避開發病誘因，例如養成規律的作息及運動，避免進食太多芝士、朱古力或味精，另補充維他命B2可促進血清素分泌，有助抑制頭痛。若偏頭痛持續不消，可讓自己在黑暗及安靜的環境休息或睡覺，通常症狀會紓緩。方又提醒市民，頭痛可以與很多腦部疾病有關，包括腦血管病、腦血管瘤等，若持續感到頭痛，應尋求醫生意見。

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