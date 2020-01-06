網民熱話：前後交通燈信號不同步　設置警告牌惹爭議

司機在駕駛時必須跟交通燈指示駕駛，惟部分路段前後設置的交通燈信號並不同步，一不留神容易釀成意外。近日有網民發現西環水街的路旁豎立了警告牌，提醒司機要注意前後兩組燈號信號不同步的情況，引起網民熱議。有部分網民認為，警告牌多餘，亦有網民指的確有不少駕駛者看錯燈號，認為當局設置警告牌是無可厚非。

網民昨日（5日）在Facebook群組「馬路的事討論區」上載該警告牌照片，牌上寫着「前後兩組燈號，信號並不同步」，相信是該路段兩組交通燈位較接近，勸司機要留意。不過發表貼文的網民認為警告牌「多餘」，並質疑「睇清燈號先畀油唔係駕駛者本分咩？」

貼文引發網民討論該警告牌是否「多餘」。有網民認為「有燈唔睇去睇你個牌？」，同意警告牌是不必要。但有網民指，該組燈的信號過去是同步，如今信號設計被更改了，故認為有司機「慣咗都唔奇」。另外，有網民指該路段曾發生交通意外，相信是與兩組燈位置相近，導致司機看錯燈有關。有人則建議兩組燈信號應改至「同步」，以免發生意外。

網民有話說：

Lincoln Li：咁設計真係害死人

RC RC： 設計問題

M R Wong： 兩組燈好近

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