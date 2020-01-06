武漢肺炎料新型冠狀病毒引起　專家促防範在港超級傳播

湖北武漢市爆發不明肺炎後，感染個案昨(5日)急增至59宗，當中7例屬重症。雖然武漢當局公布的個案中，未有出現死亡病例，惟病原未明，引發恐慌。本港專家指出，武漢肺炎很大機會因新型冠狀病毒引起，並敦促港府嚴加防範疫情傳入引發超級傳播。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(6日)在電台節目中表示，武漢肺炎目前雖然未有明顯人傳人情況，但不排除在特定環境下出現人傳人。何又指，香港與內地人流頻繁，零星個案傳入難免，但重點是出現零星個案時要制止人傳人的超級傳播，因此要加強公眾預防教育。

對於武漢市衞健委昨日(5日)通報，確認當地爆發的不明肺炎不是流感、禽流感、腺病毒、沙士(SARS)和中東呼吸綜合症(MERS)等呼吸道病原，何期望內地公布病毒基因圖譜後，可盡快設計快速測試，由需約24小時，縮短到1至2小時。

另外，中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌指，昨日武漢當地未有公布新增15宗個案詳情，例如是否來自與感染個案最多的濕街市有關，並指首宗發病個案為上月12日，因此現在判斷病毒是否能人傳人仍言之尚早。

許透露，他從內地的醫護人員所知，今次爆發的不明肺炎較大機會是新型冠狀病毒，又指過去爆發的SARS及MERS均是新型未知的冠狀病毒，由蝙蝠分別傳給果子狸和駱駝，變種後再傳播給人類，因此今次如果同是新冠狀病毒，是否從華南海鮮批發市場的野生動物出現病毒變種後傳給人類，則有待內地專家組分析。