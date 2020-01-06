修例風波：中大復課加強安保　師生出入須展示證件

中文大學校園去年11月成為反修例示威者與警方爆發激烈衝突的戰場，不少校內設施嚴重損毀，校方隨後宣布第一學期提早結束。事隔兩個月，校園經維修及檢驗後，今日(6日)如期復課展開第二學期，但安保工作明顯加強。

復課首天，中大實施出入管制，在港鐵大學站A出口設置閘口，師生、校友須持證進入，訪客則須登記身份證，10多名保安現場駐守，秩序大致良好。未有拆除的反修例運動文宣及橫額仍可見於校園部分位置，不同大樓牆壁的口號塗鴉亦未被清理，隨處可見。

由於多輛校巴在衝突中損毀，校方今重整校巴路線及外聘校巴服務，約10分鐘一班，早上未見太長排隊人龍。就讀二年級的王同學表示，校園復修後環境大致良好，校方設置出入管制，不擔心會有太多外來人士進入校園，亦不擔心會再有衝突或破壞。不過，她指校巴路線安排與以往不同，因此要預留更多時間轉堂乘搭校巴。

校園多個飯堂服務運作如常，並維持正常營運時間，校內的銀行及自助櫃員機服務亦如常運作。就讀二年級的黃同學表示，贊成實施出入管制措施，認為可以減少遊客及外來人士進入校園，令學校回復平靜，而且查證及登記過程迅速，沒耽誤太多時間，認為今日復課後秩序及交通良好，並指只要沒有防暴警察進入校園，學校一向安全及和平。

來自湖北的碩士生唐同學表示，早前中大發生的衝突影響學生學習及日常生活，擔心會再次發生，認為有關行為影響學生人身安全及學習環境。他指中大衝突事件影響他來港讀書的印象，但會堅持完成學業才離開。