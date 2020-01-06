撤村代表選舉呈請獲批　朱凱廸指慮及周庭案勝算不大

立法會議員朱凱廸早前向高院提出動議，請求法庭批准他撤回2018年村代表選舉的呈請。原訟庭法官今早(6日)為此申請開庭，接納他撤回呈請之要求。

今早朱凱迪本人沒有到庭，只由律師代表出席聆訊。而呈請的兩名與訟人，即朱擬參選的元崗新村的選舉主任，以及在該村當選的村代表楊金粦，則選擇缺席聆訊。法官今早在判決時稱，呈請人朱凱迪表示是鑑於近期的在原訟庭和終審法院的選舉呈請案例，認為自己的呈請勝算不大，所以決定撤回呈請。法官今早向朱的大律師確認，朱指的是周庭於立法會補選被DQ的呈請案。

法官今日除了要求朱凱迪一方，就其撤銷呈請的動議之字眼問題補交修訂外，已即時批准其撤銷申請。不過法官指出，朱雖然是在接受法律意見後作出撤銷呈請的決定，但關於法庭在選舉呈請案中，應持甚麼準則去檢視選舉主任的決定，這問題法庭其實並未在周庭的案例定下準則。

在法庭作出頒令後，朱凱廸向傳媒表示，他除考慮到周庭案的判決外，亦因慮及呈請可能涉及的龐大訟費成本，遂作出撤銷的決定。不過他指更重要的是經歷了過去6個月的民主運動後，香港人已清楚若不從根本改變香港的政治制度，政府只會繼續濫用選舉法例作政治審查，而這種情況不會因為一單選舉呈請的勝敗而改變。

主張民主自決的立法會議員朱凱廸，於2018年報名參選元朗八鄉元崗新村居民代表選舉，但未有簽署確認書，及後2次接獲選舉主任去信問及其港獨立場，結果被裁定其提名無效，取消參選資格。