中大女生不適與武漢肺炎無關　學生做好防疫措施返校

湖北武漢爆發不明肺炎，香港陸續出現懷疑個案。中文大學今日(6日)復課前夕，爆出聯合書院伯利衡宿舍(伯宿)一名曾赴武漢的內地女宿生出現呼吸系統疾病徵狀，但拒絕到公立醫院接受隔離治療。事件曝光後，該名內地女宿生昨晚(5日)和同房宿生由救護人員陪同往公立醫院檢查。消息指，經初步化驗發現該內地女宿生感染腺病毒及OC43型冠狀病毒，屬常見人類感染的病毒，她目前仍在沙田威爾斯親王醫院留醫。

中大今日復課，大部分學生都有佩戴口罩上學，不少學生表示擔心校園爆發不明傳染病。不過，在港鐵大學站實施出入管制的多名保安卻沒有戴口罩及任何個人防疫措施，而伯宿大堂及部分樓層今早則有進行清潔消毒。

就讀大學一年級的伯宿宿生袁同學表示，宿舍的清潔明顯加強，包括增加拖地次數，又有派發口罩及酒精搓手液。她認為仁安醫院不應讓該懷疑染病的女生離開，而應強制將她轉送公立醫院並通報個案，批評仁安做法不理想。她又認為該女生去完武漢後發病卻拒絕求醫的行為不負責任，因為她不但到過旺角，更返回宿舍，而宿舍有不同國籍學生，對其他宿生甚至整個校園都構成健康威脅。

袁又指自己昨晚見到該女生被送上救護車的過程，當時所有救護人員及該女生都穿上全套保護衣物，該女生由擔架床抬上救護車，「當時大家都好擔心，因為唔知究竟係咩病」。她認為校園有不少內地生，平時難以避免與他們接觸，尤其宿舍會共用廁所及茶水間，惟有自己做好防疫措施，例如戴口罩及勤洗手等。年假將至，她促請政府加強邊境防疫，強制要求所有入境人士做檢疫，至於校方也可考慮進行體溫檢查，保障同學的健康及安全。

同樣居於伯宿、就讀一年級的李同學表示，見到今早伯宿有員工用漂白水清洗宿舍，宿舍大堂亦有口罩派發。他認為如果有懷疑症狀，最好應該求醫，不應將病毒帶入校園。他指校園有不少內地生，上課時接觸難免，亦不會特意離開宿舍，因為住宿方便，惟有自己做好個人衞生亦減少回內地。

來自福建的碩士生林同學今早亦有戴口罩回校上學，他認為中大生的個人防疫意識較強，學生戴口罩的比率較街外人多。他又認為內地有刻意封鎖疫情消息之嫌，質疑爆發宗數一定較公布的多：「武漢人口那麼多，怎麼可能才幾十宗？讓人很懷疑！」他指自己最近會避免回內地，以免染到不明傳染病。